Haberler

Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan 5 şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı verdiği tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkekler tuvaletindeki gizli kamera skandalında 1 tutuklama

Erkekler tuvaletindeki skandalda 1 tutuklama
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi

Göz göre göre kayrıldılar!
Fenerbahçe-Roma maçı için karaborsa bilet satan 5 şüpheli gözaltına alındı

Dev maç öncesi şok operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Sevdası için 3 bin km yol giden o taraftara unutamayacağı ödül

Sevdası için 3 bin km yol giden görüntüdeki adama unutamayacağı ödül
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı

Ölüm saçan tabela! Küçük çocuk hastanelik oldu