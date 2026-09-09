Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan 5 şüpheliye gözaltı
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yarın oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi sosyal medya platformları üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı verdiği tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.