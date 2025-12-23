Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında arama: Bekçi serbest bırakıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında gerçekleştirilen aramalar sonrasında villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
