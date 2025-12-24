Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Sadettin Saran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince Gözaltına Alınmıştır

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Saran'ın saç örneğinde kokain tespit edildi, diğer testler ise negatif sonuçlandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın üzerine atılı "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" iddialarından gözaltına alındığını duyurdu.

"Mehmet Akif Ersoy" soruşturması kapsamında 20 Aralık'ta ifadesi alınan ve ardından serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği vermişti. Test sonucu ise bugün sabah saatlerinde belli oldu. Saran'ın saçından alınan örnekte kokain maddesi bulunurken; idrar, kan ve tırnak örneklerindeki uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün akşam saatlerine doğru Saran'ın gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır"

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi

Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi
