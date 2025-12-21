Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasına yapılan aramaların ardından bekçi H.D. gözaltına alındı. Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından bekçi H.D. gözaltına alındı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
