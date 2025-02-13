Fener Festivali Kuala Lumpur ve Cakarta'da Coşkuyla Kutlandı

CAKARTA, 13 Şubat (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali kutlamaları büyük ilgi gördü. Kutlamalarda aslan ve ejderha dansları gibi çeşitli performanslar sergilendi.