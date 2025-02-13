Fener Festivali Kuala Lumpur ve Cakarta'da Coşkuyla Kutlandı
Malezya'nın Kuala Lumpur ve Endonezya'nın Cakarta kentlerinde düzenlenen Fener Festivali büyük ilgi gördü. Kutlamalarda aslan ve ejderha dansları gibi çeşitli geleneksel performanslar sergilendi.
CAKARTA, 13 Şubat (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali kutlamaları büyük ilgi gördü. Kutlamalarda aslan ve ejderha dansları gibi çeşitli performanslar sergilendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel