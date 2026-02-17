Adana'nın Feke ilçesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda olumsuzluklar ve heyelan riski nedeniyle bu karar alındığını açıkladı.
Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, kaya düşmesi ve heyelan riskinin arttığı belirtilerek, tedbir amacıyla 18 Şubat'ta okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı