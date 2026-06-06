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Feke'de dere ıslahı için bölgede inceleme başlatıldı

Feke'de dere ıslahı için bölgede inceleme başlatıldı
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Adana'nın Feke ilçesindeki Keklikçi Deresi'nin ıslahı için DSİ ekibi bölgede inceleme yaparak fizibilite çalışması başlattı. Projeyle taşkın riskinin önlenmesi ve mahalleye modern bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Adana'nın Feke ilçesindeki Keklikçi Deresi'nin ıslahı için alanda inceleme yapıldı.

İslam Mahallesi'ndeki Keklikçi Deresi'nin ıslahı amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekibi bölgeye giderek fizibilite çalışması başlattı.

Projeyle, kış aylarında yağışlara bağlı taşkın riskinin ortadan kaldırılması ve mahallenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
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