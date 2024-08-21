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Fedakar eğitimciler okul sıralarını boyayarak öğrencilere daha iyi bir ortam sağladı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okul müdürü ve yardımcı hizmet personeli tarafından eskiyen okul sıraları tamir edilip boyandı. Yaklaşık 205 çift kişilik sıra, gönüllü çalışmalarla yenilenerek yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Fedakar eğitimciler ellerine fırça aldı, okul sıralarını boyadı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesi Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü ve yardımcı hizmet personeli, eskiyen okul sıralarının tamiratını yapıp boyayarak sıraları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyor.

Sorgun Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eskiyen sıralar Okul Müdürü Hakkı Güzey, Müdür Yardımcısı Eyüp Dinçer ve yardımcı hizmet personelinin emekleriyle yenilendi. Okul Müdürü Hakkı Güzey, okuldaki sıraların eskiyip yıpranması nedeniyle yenilenerek boyanması talebini Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti. Okul sıralarının boyanması ile ilgili piyasa araştırması yapan Okul Müdürü Güzey, yüksek maliyetle karşılaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle okula İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 40 kilogram yağlı boya gönderildi. Okul Müdürü Hakkı Güzey, Müdür Yardımcısı Eyüp Dinçer ve yardımcı hizmet personeli öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmeleri için kolları sıvayıp, fırçayı ellerine aldı. İlk olarak sıraların bakım ve tadilatı yapıldı daha sonra ise yaklaşık 205 çift kişilik sıra, büyük bir emek ve gayretle beyaz renge boyanıp yenilenerek yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

"205 sıra boyandı"

Öğretmen ve yardımcı hizmet personelinin gösterdiği fedakarlıklar dolayısıyla kendilerine teşekkür eden Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, "Okul müdürümüz sıraların eskidiği yönündeki talebini bize iletti. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden boya temin ettik. Okul müdürümüz ve çalışanlarımız 205 sıranın tamamının gönüllülük esasına göre boyayarak kullanılabilir hale getirdi. Biz bu işi sadece 40 kilogram boya ile yaptık, piyasadan daha uygun oldu. Sıralarımız yenilendi, 9 Eylül'deki eğitim ve öğretim dönemine de hazır hale geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Sadece 40 kilogram boya maliyetimiz oldu"

Okul sıralarının eskiyip yıpranması nedeniyle sıraları tazeleme ihtiyacı duyduklarını belirten Okul Müdürü Hakkı Güzey ise, "205 adet çift kişilik sıramızı okul idare personeli ve yardımcı hizmet personelimizle boyadık. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı hazırlık çalışmaları çerçevesinde öğrencilerimizin daha iyi ortamda ders görebilmeleri için sıralarımızı boyamayı istedik. Çift kişilik bir sıranın tadilat ve onarımı 2 bin liraya tekabül ediyor, biz 205 sırayı sadece 40 kilogram yağlı boya ile boyayıp, tazeledik. Yağlı boyayı Sorgun ilçe Müdürümüz Musa Öcal'ın destekleriyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden temin ettik, sıralarımızı yenilediğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler için elimizden geleni yaptık"

Yardımcı hizmet personelinden Üzeyir Akdemir de, "Okul müdürümüz okul sıralarının boyaması için bizden destek istedi, biz de gönüllü olarak okul sıralarını boyadık. Öğrencilerimizin daha iyi ortamda eğitim görmesi için elimizden geleni yaptık." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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