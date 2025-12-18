Haberler

Fazıl Say, geleneksel yıl sonu konseriyle 27 Aralık'ta dinleyicileriyle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 27 Aralık'ta Türkiye'de düzenlenecek yıl sonu konserinde 'Mother Earth' ve 'Mozart ve Mevlana' adlı eserlerinin prömiyerini gerçekleştirerek müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel yıl sonu konseriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, ACM Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen konser programı kapsamında 27 Aralık saat 16.00'da ve yoğun istek üzerine saat 21.00'de sahne alacak.

Programda Say, "Mother Earth" ve "Mozart ve Mevlana" adlı eserlerinin Türkiye prömiyerini de gerçekleştirecek.

Konserin ilk bölümünde dünyanın geleceğine dikkati çeken ve Japonya'daki ilk seslendirilişinin ardından büyük yankı uyandıran Say'ın "Mother Earth" başlıklı piyano konçertosu, ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluşmuş olacak.

Eser, piyanoda Fazıl Say ve şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlanacak.

Programın ikinci yarısında Say'ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal katmanlar içeren büyük yapıtı "Mozart ve Mevlana", yine Türkiye'de ilk kez şef Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudüm sanatçısı Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde sahnelenecek.

Konserlerin biletleri, Biletix ve Bubilet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
title