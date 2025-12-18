Fazıl Say, geleneksel yıl sonu konseriyle 27 Aralık'ta dinleyicileriyle buluşacak

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel yıl sonu konseriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, ACM Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen konser programı kapsamında 27 Aralık saat 16.00'da ve yoğun istek üzerine saat 21.00'de sahne alacak.

Programda Say, "Mother Earth" ve "Mozart ve Mevlana" adlı eserlerinin Türkiye prömiyerini de gerçekleştirecek.

Konserin ilk bölümünde dünyanın geleceğine dikkati çeken ve Japonya'daki ilk seslendirilişinin ardından büyük yankı uyandıran Say'ın "Mother Earth" başlıklı piyano konçertosu, ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluşmuş olacak.

Eser, piyanoda Fazıl Say ve şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlanacak.

Programın ikinci yarısında Say'ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal katmanlar içeren büyük yapıtı "Mozart ve Mevlana", yine Türkiye'de ilk kez şef Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudüm sanatçısı Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde sahnelenecek.

Konserlerin biletleri, Biletix ve Bubilet üzerinden temin edilebilecek.