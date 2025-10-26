Fatsa'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 300 metre yuvarlanan traktörün sürücüsü Ali Doğancı (26), yaşamını yitirdi.

Kaza, Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Odun yüklemek için bahçeye giden Ali Doğancı'nın kontrolünü yitirdiği 52 KG 391 plakalı traktör, devrilip yaklaşık 300 metre yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktörün altında kalan sürücü Ali Doğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.