Fatsa'da Göçükte Hayatını Kaybeden Şoför Mustafa Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'da 5 Kasım'da bir taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden kamyon şoförü Mustafa Şahin için cenaze töreni düzenlendi. Tören, Fatsa'daki Hz. Hamza Camisi'nde yapıldı ve Şahin, kılınan namazın ardından Fatsa Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Dün yapılan çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan kamyon şoförü Mustafa Şahin için Fatsa ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve vatandaşlar katıldı.
Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi ise 6 Kasım'da Korgan ilçesinde toprağa verilmişti.
