Fatsa'da Filistin Yararına Kermes Açıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla Filistin yararına kermes açıldı.

Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda, "Filistin'de Anne Olmak" temasıyla gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye gönderilecek.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kermese emeği geçenleri tebrik etti.

Filistin'de her gün bomba sesleri ile insanların evlerine giremediğini belirten Kibar, bugün dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek amaçlı farkındalık etkinlikleri yapıldığını ifade etti.

Kibar, "İnşallah bundan sonraki süreçte Filistin'e destek olma, özellikle boykot noktasında gereken hassasiyetin daha da artmasının çalışmalarını hep beraber el birliği ile sürdüreceğimize inanıyorum. Filistin'de anne olmanın böyle bir dönemde ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber görüyor ve yaşıyoruz." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Fatsa Temsilcisi Harun Ergün ise Filistin'deki anne ve çocuklara bir nebzede olsa yardımcı olabilmek için kermes düzenlediklerini kaydetti.