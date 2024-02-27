Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a hemşerilik beratı verdi.

Yılmazcan, Fatsa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sözün bittiği yerin, 6 Şubat 2023 saat 4.17'de asrın felaketinin yaşandığı merkez üssü Pazarcık olduğunu söyledi.

Mazlumların ve mağdurların lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremden 5 dakika sonra kendisini aradığını belirten Yılmazcan, "Pazarcık'ı ayağa kaldırdık ama sizler sayesinde kaldırdık. Elhamdülillah bilindiği gibi kısa bir süre içerisinde yardımlarınızla desteklerinizle." dedi.

Sürecin zor olduğunu dile getiren Yılmazcan, "Fatsalı hemşehrilerimize, yiğit Belediye Başkanıma, hepinize 70 bin hemşehrim adına vefa borcum var. Teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan ile ne zaman bir araya gelseler duygulu anlar yaşadıklarını anlattı.

Vatandaşların kurumlara inancı ve güveni sayesinde Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde ciddi bir koordinasyon sağlandığını aktaran Kibar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiyle kardeş şehir olduklarını ifade etti.

Kibar, neye ihtiyaç varsa ellerindekini bölgeyle paylaşmaya gayret ettiklerini belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Felaketin ardından ilçede 2 binin üzerinde depremzedeyi misafir ettiklerini aktaran Kibar, "Evini, yurdunu, her şeyini fedakarca veren vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz olduğunu gördük." dedi.

Yılmazcan, kardeş şehir Fatsa adına Belediye Başkanı Kibar'a hemşerilik beratını takdim etti.