Adıyaman'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüne ilişkin 2 sanığın yeniden yargılandığı davada karar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014'te intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın ölümüyle ilgili yeniden yargılanan anne Ayşe Gündüz ve üvey kardeşi Kadir Korkut, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar anne Ayşe Gündüz, üvey kardeş Kadir Korkut ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ayşe Gündüz savunmasında, evlat katili olmadığını ve suçu kabul etmediğini ileri sürerek "Bana nasıl böyle bir suçlamada bulunursunuz. Suçu kabul etmiyorum, ben nasıl suç sahibi olabilirim. Ben öyle bir anne olamam. Ben evlat katili olamam." dedi.

Sanık Kadir Korkut ise "Kardeşimi hiçbir şekilde intihara yönlendirecek kötü söz ve beyanım olmadı. Benim olaylarla bağlantım yok. Kardeşimin psikolojik sorunları vardı. Evlenmeden önce defalarca evden kaçtı. Keşke zerre suçum olsaydı da annem ağlamasaydı. Ben kardeşimin böyle bir şey yapacağını bilsem kendimi önüne atardım. Bize yazık ediyorlar, Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktulün cebir kullanılmak suretiyle intihara mecbur bırakıldığını belirterek "kasten öldürme suçunun, üst soya, alt soya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı işlenmesi" suçundan anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Besni'de 22 Mayıs 2014'te 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın Cerit Mahallesi'ndeki evinde ölümüne ilişkin anne Ayşe Gündüz ile üvey kardeş Kadir Korkut tutuklanmış, sanıklar yargılandıkları davada yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etmişti. Sanıklar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 17 Aralık 2025'te kararı bozması üzerine 17 Nisan 2026'da tekrar tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCeylan Balcı:

İşte böyle davalar bizde hep sorun yaratır. Bir kız çocuk ne yazık ki böyle yaşamaz ve böyle bitmemeli. Şükür ki sonunda adalet yerini bulmuş, ailenin sorumluluğu ortaya çıkmış. Evin başında erkek olmadığı zaman işte böyle felaketler oluşuyor diye düşünüyorum ben. Kızın başında ablası, kardeşi yok muydu hiç? Cidden üzücü bu tür hadiseleri görmek...

Haber YorumlarıDerya Köse:

12 yıl bekleme. Sonuç yok. Hukuk da adalet de bok gibi. Ekonomi bu. Sistem bitti.

Haber YorumlarıTolga Can Turan:

Bu ülkede hukuk sistemi tamamen çökmüş durumda! 12 yıl sonra tekrar yargılama, sonra da ceza! Nasıl olur da bir genç kız bu şekilde yok edilir ve kimse sorumluluk almaz! Bizim Atatürk zamanında böyle rezaletler yaşanmazdı! Adalet sistemi derhal elden geçirilmeli ve bu tür vakaları hızlıca çözen mekanizmalar kurulmalı!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

