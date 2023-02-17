Fatma Dursun Kimdir ?

Fatma Dursun, 1983 yılında Yozgat'ta doğdu. Lisans eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2006 yılında tamamladı. Ankara Başkent Üniversitesi'nde 1 yıl boyunca katıldığı tüm cerrahi operasyon deneyimleriyle stajını tamamladı. Staj sonrası Ankara TOBB ETÜ Üniversite Hastanesi ameliyathane bölümünde tüm cerrahi branşlarında görev aldıktan sonra Dursun, İstanbul'da "Fatma Dursun Turizm" adıyla ISO 9001 ve 18513 turizm kalite belgelerine sahip olarak kendi şirketini açtı.

Türk Patent Kurumundan Marka Tescili de yaptıran Fatma Dursun, Turizm Bakanlığına bağlanıp Türk vatandaşları dışında yurt dışından gelmek isteyen danışanlarını da kabul etmeye başladı. İtalya, Fransa, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere İspanya ve Portekiz gibi birçok ülkeden gelen danışanlarına yüksek standartlarda saç tedavisi uygulanmasına olanak sağlayan Dursun, Altın Melek Ödülleri'nde 2020 yılında 'Yılın Saç Ekim Koordinatörü', 2021 yılında 'Yılın Saç Ekim Merkezi', 2022 yılında ise 'Uluslararası International Star Awards' ödül töreninde 'Yılın Başarılı Çıkış Yapan Saç Ekim Uzmanı' ödülüne layık görüldü.

Medical Academy Center tarafından düzenlenen 'Fue Hair Transplant Training Program' başlıklı eğitimleri başarıyla tamamlayan Dursun, 2021 ve 2022 yıllarında ismini fazlaca duyurduğu İtalya'da 'Hair Transplant' başlığıyla seminerler verdi. Katıldığı seminerlerde Türkiye'nin saç ekim uygulamalarında dünyada neden ilk sırada yer aldığını vurguladı.

FUE Saç Ekimi, DHI Saç Ekimi, Safir Saç Ekimi, Tıraşsız Saç Ekimi, Oksijenli Saç Ekimi ve Kök hücreli saç ekimi gibi gelişmiş saç ekim yöntemleriyle danışanlarını hayal ettikleri görünüme kavuşturmayı amaç edinen Fatma Dursun, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Fatma Dursun : ( @fatmadursunhairtransplant ) Instagram Hesabı