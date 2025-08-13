Fatma Aksal, Enez'deki Yangınzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu

Fatma Aksal, Enez'deki Yangınzedelere Destek Ziyaretinde Bulundu
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesindeki orman yangınında etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve taleplerini dinledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde orman yangınından etkilenen Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde ziyaretlerde bulundu.

Aksal, ziyaretlerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, talep ve önerilerini dinledi.

Yangının ilk dakikalarından itibaren bölgede vatandaşların yanında olduklarını belirten Aksal, "Kıymetli hemşerilerimizin yine yanlarındayız. Yarın da iyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
