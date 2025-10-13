Fatma Aksal'dan Edirne Su Kesintileri ile İlgili Eleştiriler

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte yaşanan su kesintilerinin, Edirne Belediyesinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince şehirlerin içme ve kullanma suyunu sağlamak, işletmek ve bu konuda gerekli çalışmaları yürütmenin yerel yönetimlerin asli görevi olduğunu hatırlattı.

Edirne'de yaşanan su sıkıntısının, bu sorumluluğun yerine getirilmediğini gösterdiğini vurgulayan Aksal, 2025 yılında olası su sorunlarının önüne geçilmesi için Vali Yunus Sezer başkanlığında şubat ayında yapılan toplantıda önemli kararlar alındığını ifade etti.

-? ?"Belediye kararları uygulamadı"

Aksal, toplantıda Süloğlu Barajı isale hattının bakım ve onarımı, yeraltı su kuyularının yenilenmesi ve yeni kuyuların açılması, Kayalıköy Barajı'ndan su alımının azaltılması gibi kararların alındığını ancak bu kararların Edirne Belediyesi tarafından uygulanmadığını ileri sürdü.

Süloğlu hattındaki onarımların tamamlanmadığı gibi Kayalıköy Barajı'ndan su alımı şubat ortalamasının 10 bin metreküp üzerine çıktığına işaret eden Aksal, DSİ'nin belediyeye üç kez resmi yazı gönderdiğini ancak ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Milletvekili Aksal, Edirne Belediyesinin sorumluluğundaki şehir içi dağıtım hatlarında yüzde 52 oranında kayıp-kaçak bulunduğunu belirtti.

Aksal, kentteki su kesintilerinin kaynağını "Edirne Belediyesinin su teminine yeterli kaynak ayırmaması. İçme suyu temini için yeterli kuyu açılmaması. Kayalıköy ve Süloğlu barajlarından su alımında planlama hataları yapılması. Süloğlu isale hattının bakım ve onarımının zamanında tamamlanmaması. Şehirdeki yüksek kayıp-kaçak oranını azaltacak çalışmaların yürütülmemesi." diye sıraladı.

-"Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi başlatıldı"

Aksal, Edirne Belediyesinin talebi üzerine 23 Haziran 2025'te imzalanan protokol kapsamında, Edirne'ye yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 7 kilometrelik Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi'nin DSİ tarafından hızla ihale edildiğini aktardı.

Milletvekili Aksal, devletin tüm kurumlarının vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Edirne Belediyesinin de sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmesi, özellikle yüzde 52'nin üzerindeki kayıp-kaçak oranını azaltmaya yönelik somut adımlar atması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.