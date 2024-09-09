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Fatih Yıldırım'ın Yeni Filmi 'Hükümet Bey' Sinemaseverlerle Buluşuyor

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Yönetmen ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın üstlendiği 'Hükümet Bey' filmi, 20 Eylül'de vizyona girecek. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekilen yapım, bir yönetmenin korku filmi çekme serüvenini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise birçok tanınmış isim yer alıyor.

Yönetmen ve senaristliğini Fatih Yıldırım'ın, yapımcılığını Oktay Türkan'ın üstlendiği "Hükümet Bey" filmi 20 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen yapım, bir yönetmenin korku filmi çekmek için çıktığı eğlenceli serüvende yaşadıklarını konu ediyor.

Görüntü yönetmenliğini Ferhat Özyurt'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Yıldırım Kültür Sanat Şanlıurfa Yönetmen Halfeti Hükümet Güncel Eylül

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