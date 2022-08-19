Fatih Tezcan cezaevi yolunda yardım talep etti! Sosyal medya hesabından IBAN paylaştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenilen Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" ifadesini kullandı. Bu paylaşımının ardından dikkat çeken bir tweet daha atan Tezcan bu kez Fatihler milli gençlik akademisinin giderleri için yardım talep ederek IBAN numarası paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın, "sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği" gibi nedenlerle cezası ertelenmedi.

"BEN CEZAEVİNE GİRİYORUM"

Tezcan, "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BEN İÇERDEYKEN DESTEKLERİNİZİ EKSİK ETMEYİN"

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım için para isterken, İBAN numarasının yer aldığı internet sitesini de paylaştı. Tezcan, şu ifadeleri kullandı; "Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var."