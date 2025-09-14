Haberler

Fatih'te Turistin Çantasından 1400 Euro Çalan Hırsız Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir turistin çantasından 1400 Euro çalan hırsızlık şüphelisi A.A. güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce 42 suç kaydı olduğu belirlendi.

FATİH'te müşteri gibi girdiği mağazada, turist olarak gelen Y.B.M.'nin çantasından bin 400 Euro çalan kadın şüpheli A.A.(28) gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu caddesinde bulunan giyim mağazasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mağazada müşteri olarak bulunan Y.B.M., çantasından hırsızlık yapıldığını fark ederek polise şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.B.M.'nin çantasından bin 400 Euro ile 400 lira çalan hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, alışveriş yapan Y.B.M.'nin yanına yaklaşan şüphelinin, elindeki elbiselerle perdeleme yaparak çantadan paraları çaldığı anlar görülüyor. Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.'yı Fatih'te gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.A.'nın poliste daha önceden 42 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
