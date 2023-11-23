Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinde ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, 'Ben hayvansever bir insanım, bana komplo kuruldu. İş yerimde ölmüş hayvanların bulunduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım' dedi.

Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık: 'Ben hayvansever bir insanım'

Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık: "Ben hayvansever bir insanım"

İSTANBUL - Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinde ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben hayvansever bir insanım, bana komplo kuruldu. İş yerimde ölmüş hayvanların bulunduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Fatih'te 31 Ekim 2023'de daha iyi bakacağını söylediği Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götüren ve iş yerinin ofis kısmında ölü bulunan 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Fatih Mehmet Ö.'nün yargılanmasına başlandı. İstanbul 17.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Mehmet Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Mahkemede müştekiler Şule Gül, İndira Fayzullina ve taraf avukatları hazır bulundu.

"İş yerimde ölmüş hayvanların bulunduğunu emniyette öğrendim"

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Mehmet Ö., " 8 aydan beridir ofiste yatıp kalkıyorum. Hayvansever bir insanım, bana komplo kuruldu. Oğlumla aramızda husumet vardır, iş yerimde ölmüş hayvanların bulunduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım. 9 kediyi torbaya koyduğum yalandır. Sadece 1 yavru kediyi kafesli çantaya koydum, suç işlemedim. Beraatıma karar verilmesini talep ederim" dedi.

"2 tane yavru kedi aldı, terasta bakacağını söyledi. Video istediğimdeyse 'bana güvenmiyor musun' dedi"

Sanıkla 3 ay öncesinden kedi beslemesi nedeniyle tanıştığını söyleyen müşteki İndira Fayzullina, "Sanıkla bu nedenle iletişim kurduk ve arkadaş olduk. Benden 2 tane yavru kedi aldı, terasta bakacağını söyledi. Video istediğimdeyse 'bana güvenmiyor musun' dedi. Kedilere merhametli davranıyordu, kendisine güvendim. Hiç aklıma kötü bir şey gelmedi. Toplamda 5 kedi aldı. Benim kedilere baktığım yerde hızlı bir şekilde kediler kayboluyordu, sanıkla tanıştığım andan itibaren kediler kaybolmaya başladı. Kediler benim sokakta baktığım kedilerdir. Sanığın bana kedilere mama almam için para verdiği zamanlar da olmuştur. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"Sanığa 'geceleri kedi beslemeni istemiyorum, sen geldikten sonra kediler kayboldu' dedim"

Müşteki Şule Gül ise Fatih Cami'sinde devamlı olarak sahipsiz ve hasta kedilerle ilgilendiğini söyleyerek, "Sanık Haziran ayı gibi camiye gelip mama dağıtmaya başladı, tanışmamız böyle oldu. İlk bakışta psikolojik sorunları olduğunu düşündüm. Kedileri hızlı bir şekilde sever ve bırakırdı, kedilerin cinsiyetlerini sorardı, aralarından 3-4 kediyi gözüne kestirir 'bunları bizim çiftliğe alalım' derdi. Sanık, kedileri ben oradayken almadı, gece aldığını düşünüyorum. Sanığa 'geceleri kedi beslemeni istemiyorum, sen geldikten sonra kediler kayboldu' dedim. Benden kedi istedi ancak almasına müsaade etmedim. Sanık gelene kadar hiç böyle bir olay yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına ilişkin rapor düzenlenebilmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.