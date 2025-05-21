Fatih'te Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi Başladı

Fatih'te Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi Başladı
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Fatih Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi' programı, kurban kesiminde yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. 3 gün sürecek eğitimde kursiyerlere kurban kesiminin dini hükümleri ve güvenli kesim kuralları öğretiliyor.

Fatih Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, kurban kesimi alanında yetkin bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" başladı.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi Fikir Atölyesi'nde gerçekleştirilen program, 20 saat sürecek ve 3 gün devam edecek.

Eğitim kapsamında kursiyerlere, kurban kesimiyle ilgili dini hükümler, güvenli kesim kuralları, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gerekenler teorik ve pratik olarak anlatılacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara onaylı sertifika verilecek.

Eğitim hakkında bilgi veren Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu, hayvanın satın alma sürecinden kesim işlemlerine ve etin hijyenik koşullarda saklanmasına kadar tüm aşamaların ele alınacağını belirtti.

Nasuhbeyoğlu, kurban kesim alanlarında görev alacak kişilerin bu eğitimi tamamlayarak sertifika almalarının yasal bir zorunluluk olduğunu, belgesi olmayan kişilerin kurban kesim yerlerinde kesim yapmayacağını hatırlattı.

Kursiyerlerden Halil Polat Cihangir, Kurban Bayramı'nda akrabalarına yardım etmek istediğini, gerekirse ileride kasaplık da yapabileceğini düşünerek hem beceri kazanmak hem de kesim tekniğini öğrenmek amacıyla eğitime katıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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