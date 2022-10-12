FATİH'TE İETT ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI YOLCUYA YUMRUKLAR SAVURDU Güncel Haberler FATİH'te, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasın yansıdı. FATİH'te, İETT otobüsü şoförünün tartıştığı yolcuya yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasın yansıdı. Olay, öğlen saatlerinde Fatih Pazartekke otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini sordu. Şoförün görmüyor musun, orada yazıyor şeklinde tepki gösterdiği yolcu cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı. Kayıt aldığını gören şoför de yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cevizlibağ Fatih İETT Güncel Haberler

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