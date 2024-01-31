Diyarbakırlı Ramazan Hoca bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.