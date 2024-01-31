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Diyarbakırlı Ramazan Hoca bıçaklanarak öldürüldü

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Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan Böçkün, İstanbul'da bir iş yerinde çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan Böçkün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocamustafapaşa Fatih kavga Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Semih Coşan:

Yazık oldu üzüldüm

73
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ozkan sevinc:

Allah rahmet eylesin. Garipten ne istediler??

70
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Babacan yalçın:

Yazık çok yazık allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kimseye zararı olmayan. Bilgili bir insandı??

50
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MEHMET YAMAN:

Bu derin araştırılmalı kasıtlı bir şey bence. Adam şehit oldu. Çok bilgili bir hocaydı. Çok üzüldüm.Allah rahmet eylesin

27
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Ufuk Gökceoglu:

Allah rahmet eylesin, yapanlara ve o zihniyete lanet olsun

18
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Hasan Tunçkılıç:

Bu adam bilerek öldürüldü dini ve gerçekleri tek anlatan adam

12
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ihsanhan:

Allah C.C. rahmet eylesin.. güzel anlatımları vardı..

7
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