Üye Girişi
Haberler

Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada, 18 yaşındaki Yaşar Karakaş arkadaşları tarafından dövülerek bayıldı. Arkadaşları, Karakaş'ı uyandırmak için üzerine su döküp elektrik verince genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

FATİH'te alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş(18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Karakaş bayıldı. Karakaş, arkadaşları tarafından ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINI DÖVE DÖVE BAYILTTILAR

Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K.(28), Eda T., Cebrail K.(29), ve İsmail K.( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle Karakaş bayıldı.

Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar

ÜZERİNE SU DÖKÜP ELEKTRİK VERDİLER

Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş'ın kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Karakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Ramazan K.'nın 10 suçtan, Cebrail K.'nın 4 adet suçtan, İsmail K.'nın ise 11 adet suçtan kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika 3-sayfa Güncel Suç

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500

Yorumlar (4)

Cafer KILIÇ:

Nereye gidiyoruz Allah sonumuzu hayır eylesin

16
0
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Bu ülkeye büyük bir bela gelmediği sürece nu insanların azgınlıkları devam edecek.

3
0
yanıtYanıtla
Fatih Zeren:

Suçluları salıveren hakimler bu arkadaşları evinize alın en iyisi.nasilsa size göre suçlu değiller iyi arkadaş olurlar size

1
0
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Mezopotamya sürüngen terrörü ulkede can almaya devam edıyor uzun adamın yuz yıl turkıyesı ıste bu

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar oyuncuları kimler? Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu! Pazartesi hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });