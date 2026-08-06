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Fatih'teki ölümlü kavgada gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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