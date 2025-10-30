Haberler

FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı

Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inerek atladığı öğrenilen kişinin cansız bedeni Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Polisin incelemelerinde ölen kişinin 51 yaşındaki Ruhi Bora Koçak olduğu tespit edildi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu Koçak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan 51 yaşındaki Ruhi Bora Koçak hayatını kaybetti. Koçak'ın cansız bedeni Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN ATLADI

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 CHN 783 plakalı aracıyla köprüye gelen sürücü Ruhi Bora Koçak, aracından inerek bariyerleri aştı ardından da köprüden atladı. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Bilinci kapalı halde denizden bota alınan Koçak, Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

FSM'de kahreden olay! Bir umut beklediği ama denizden gelen haberle yıkıldı

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Koçak'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Koçak'ın ölüm haberini alan yakınları, iskelenin girişinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

2025 İntihar Yılıydı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıs asriyent:

İnşaellah bahis borcu değildir. Türkiye'de bilinen 2 milyon bahis oynayan vatandaş olduğu söyleniyor. Hakemler bahisten umut arayan vatandaşın parasına çökmüşler. Gündemde vatandaşın parası çalınmış kimse demiyor. Dikkat edin, hakemler bahis oynamış deniyor. Bir çok haber kaynağını taradım. Tek bir kelime bahis oynayanları nasıl dolandırmışlar rastlamadım. Mahkemeler ne cevap verecek merak ediyorum. Sonuçta bahiste dolandırılık olmuştur. Ayrıca organize olmuşlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
