Fatih Sultan Mehmed, vefatının 545. yılında dualarla yad edildi

Osmanlı'nın çağ açan hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, vefatının 545. yılında Fatih Camii Haziresindeki türbesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.

Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'nu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Osmanlı Devleti'nin entelektüel padişahı 2. Mehmed için İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Öğlen namazı öncesinde Haziredeki Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programda, Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua etti.

"İlmi ve adaleti miras bırakan bir devlet adamıydı"

İstanbul Valisi Davut Gül, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

Vali Gül, "Fatih Sultan Mehmed sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildir aynı zamanda çağ açan çağ kapatan ve bununla birlikte yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan, buna yol açan bir devlet adamıydı. Farklılıkları bir arada yaşatan, ilme adalete önem veren, ilmin, adaletin gelişmesine katkı sunan ve bunları bize miras bırakan bir devlet adamıydı. Bizler de Fatih'in bu mirasını bu şehirde aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Onun bize bıraktığı bu miras üzerinde birlikte yaşamayı nasip etsin. İstanbul İl Kültür Müdürlüğümüzün Fatih Belediyesi'yle birlikte düzenlediği bir etkinlik hem il müdürümüze hem belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun da arasında bulunduğu yetkililer de katıldı.

Programın ardından türbeye gelerek dualar eden vatandaşlar da Fatih Sultan'ın vefat yıl dönümünde ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmed hakkında

Osmanlı padişahı Sultan 2. Murad'ın oğlu olarak 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelen 2. Mehmed, babasının isteği üzerine 1444'te henüz 12 yaşındayken tahta çıktı.

Tahtı 1446'da tekrar 2. Murad'a devreden 2. Mehmed, babasının vefatı üzerine 19 yaşındayken yeniden tahta çıktı.

Fatih Sultan Mehmed, devletin başına geçtikten sonra öncelikle Anadolu ve Balkanlar'daki durumu kontrol altına aldı, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı.

Padişahlığı döneminde pek çok başarıya imza atan, 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye çıkardı.

Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
