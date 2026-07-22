Erbakan'ın ittifak açıklamaları

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak konusunda, "Bugün itibarıyla Cumhur İttifakı'na yeniden katılmayı doğru bulmuyoruz. CHP'de dediğiniz gibi bir tane değil, şimdi iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağını düşünüyorum. Milli Görüş çizgisini temsil ettiğini ifade eden partilerin bir araya gelmesi önemli bir sinerji oluşturacaktır. Öncelikle Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Hasan Basri Akdemir'in YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'na yeniden katılmayı düşünmediklerini, CHP'nin ve Özgür Özel'in yeni partisinin de içinde yer aldığı herhangi bir ittifakta da bulunmayacaklarını ifade eden Erbakan, Milli Görüş ekseninde yeni bir siyasi sinerji oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"İDDİALAR DOĞRUYSA SON DERECE VAHİM BİR DURUM"

AHBAP soruşturmasına ilişkin Erbakan, "Öncelikle soruşturmanın sonuçlanmasını beklemek gerekir. Ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı netleşmeden kesin hüküm vermek doğru olmaz. Ancak iddialar doğruysa, insanların en acılı dönemlerinde toplanan yardımların amacı dışında kullanılması son derece vahim bir durumdur. Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi, asıl mesele dürüst ve ahlaklı insan yetiştirmektir. Bunun yanında yardım kuruluşlarının çok daha sıkı şekilde denetlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kontrol altında tutulması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ CHP'NİN DE İTTİFAK İÇİN UYGUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İttifak sorusu üzerine Erbakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün itibarıyla Cumhur İttifakı'na yeniden katılmayı doğru bulmuyoruz. Milletimizden ve teşkilatlarımızdan aldığımız geri bildirimler de bu yöndedir. Daha önce bir protokol imzaladık ancak ekonomik, sosyal ve manevi alanlarda protokol hükümlerinin hayata geçirilmediğini gördük. Bu nedenle ayrılma kararı aldık ve bundan dolayı herhangi bir pişmanlık duymuyoruz. CHP'de dediğiniz gibi bir tane değil, şimdi iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağını düşünüyorum. ve bizim kendimizin seçimlere tek başına girecek şekilde hazırlanmamızda. Bu sebeple, yani her pazar günü bu pazar seçim olacakmış gibi gayretle çalışıyoruz. Son altı ayda üye sayımızı 50 binin üzerinde artırarak 652 binden 703 bine getirdik. Şu anda 705 bin oldu ve hızlı bir şekilde bunu 1 milyona ulaştırmak."

"MİLLİY GÖRÜŞ BİR ARAYA GELMELİ"

Milli Görüş çizgisini temsil ettiğini ifade eden partilerin bir araya gelmesi önemli bir sinerji oluşturacaktır. Öncelikle Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra aynı hassasiyetleri taşıyan muhafazakar ve milli çizgideki diğer siyasi partilerle de ortak çalışmalar yapılabilir. Bugün bu yönde görüşmelerimiz devam ediyor. Ortak değerler etrafında oluşacak birlikteliklerin Türkiye siyasetine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

"BİR SİYASİ ALTARNATİF ORTAYA KOYMAK GEREKLİ"

Türkiye uzun süredir iki kutuplu bir siyasi anlayışın içine sıkıştırılmış durumda. Bir tarafta iktidar, diğer tarafta ana muhalefet bulunuyor. Oysa toplumun önemli bir bölümü bu iki seçenek dışında yeni bir alternatif arıyor. Kararsız seçmen oranının yüzde 30'ların üzerine çıkması bunun en önemli göstergesidir. Biz, Milli Görüş ekseninde oluşacak güçlü bir birlikteliğin üçüncü bir siyasi yol oluşturabileceğine inanıyoruz. İnsanlarımızın önemli bir bölümü ne mevcut iktidardan memnun ne de CHP'yi tercih ediyor. Bu nedenle yeni bir siyasi alternatif ortaya koymak gerektiğini düşünüyoruz."

"ADALET SAĞLANMADAN DİĞER HİZMETLER EKSİK KALIR"

Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek sorunların kökeninde adil dağıtımın ve adaletin olmadığını kaydetti. Erbakan,"Milli Görüş'ün temel hedeflerinden biri adaletin her alanda tesis edilmesidir. Adalet sağlanmadan yapılan diğer hizmetler eksik kalacaktır" dedi.

"TRUMP'LA ERDOĞAN'IN KOL KOLA GİRMESİNİ NİYE YADIRGAMIYORLAR"

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesindeki görüntülerine ilişkin ise Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Orada duygulanmak tabii son derece doğal. Yani ben zaman zaman diyorum bizi orada duygulandık diye yadırgayanlar, asıl olarak Gazze'deki katliamın en büyük hamisi olan Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın kol kola girmesini niye yadırgamıyorlar? Yani bir de bu boyuttan bakmak lazım."

Kaynak: ANKA