Fatih Erbakan sert çıktı: Yangının sönmesini bile beklemeden birbirlerini suçladılar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de meydana gelen, 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye'yi derinden sarstı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yangınla ilgili sert tepki gösterdi.

"YANGININ SÖNMESİNİ BEKLEMEDEN BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR"

Yangının ihmaller sonucu meydana geldiğini vurgulayan Erbakan, "O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. 'Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları' talebimizi ise şimdi ifade ediyoruz. Daha yangın devam ederken, ortak sorumlulukları bulunan Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı sorumluluğu, suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmışlardır. Bu, milyonlarca vatandaşımızın acılarına acı ekleyen bir hissizlik çatışmasıdır. Taraflar sorumluluğu ve suçu birbirlerine yükleyebilmek için yangının tamamen sönmesini, binanın soğumasını bile bekleyememişlerdir. " dedi.

BELEDİYE BAŞKANI VE TURİZM BAKANI'NI İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yetkililerin her faciasının ardından yaptıkları gibi "sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını" ifade ettiklerini belirten Erbakan, "Ne var ki milletimiz, bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir. Burada atılması gereken adım, o sıcak saatlerde sorumluluğu birbirine yüklemek için yarışan 'ortak sorumlular', Bolu Belediye Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanının görevlerinden istifa etmeleridir. Bolu Belediye Başkanı bugüne kadar sorumlu olduğu ildeki görevlerini yerine getirmekten çok daha fazla, üzerine vazife olmayan işlere girmiş, hukuksuzluklarını kendisinin de ifade ettiği üzere ırkçı, faşizan uygulamalara imza atmıştır. Bolu Belediyesi'nin facialarla mücadele noktasında ne kadar yetersiz ne kadar ihmalkar olduğu bu vesileyle iyice ortaya çıkmıştır. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tesislerdeki denetimlerden birebir sorumludur. Kamuoyu, her iki isimden de sorumluluklarının gereğini yerine getirerek istifalarını sunmalarını beklemektedir. Faciada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize ise başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.