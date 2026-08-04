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Erbakan'dan Gannuşi'nin serbest bırakılması çağrısı

Erbakan'dan Gannuşi'nin serbest bırakılması çağrısı
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Tunus'ta tutuklu En Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun ağırlaştığını belirterek, BM kararına dayanarak serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini istedi; Cumhurbaşkanı Kays Said'in uygulamalarını kınadı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tunus'taki Mornagiye Cezaevi'nde tutuklu bulunan En Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun ağırlaştığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Tunus'ta Nisan 2023'ten beri Mornagiye Cezaevi'nde kötü şartlar altında tutuklu bulunan En Nahda Hareketi lideri ve Tunus eski Meclis Başkanı Raşid el Ğannuşi'nin, son günlerde önemli sağlık sorunlarıyla yüz yüze kaldığı ve kronik hastalığına rağmen tıbbi izolasyona tabi olduğu avukatları tarafından teyit edilmektedir.

Bu arada; BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun 63/2025 sayılı kararına göre, Al Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Ğannuşi'ye yönelik tutuklama kararının keyfi ve hukuka aykırı olduğu ve derhal serbest bırakılması ve Tunus Hükümeti tarafından kendisine tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Nisan 2023 tarihinden beri Cumhurbaşkanlığı makamının yetkilerini gayri kanuni ve teamüllere aykırı şekilde kötüye kullanarak baskıcı uygulamalarını sürdürmektedir.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in El Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi'yi gayri kanuni ve keyfi uygulamalarla haksız yere cezaevinde tutmaya devam etmesini şiddetle kınıyor, tüm ilgili yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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