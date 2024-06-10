Üye Girişi
Haberler

Faslı Sinema Eleştirmeni Mustafa Talib, Gazze'deki İnsanlık Trajedisini Görmezden Gelen Sanat Ürünlerini Boykot Etme Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faslı sinema eleştirmeni Mustafa Talib, Filistin meselesinin sinemada ele alınması gerektiğini belirterek, Gazze'deki insanlık trajedisini görmezden gelen sanat ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Faslı sinema eleştirmeni Mustafa Talib, Filistin meselesinin sinemada ele alınması gerektiğini belirterek, Gazze'deki insanlık trajedisini görmezden gelen sanat ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu.

Faslı eleştirmen Talib, AA muhabirine, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının Arap ve Batı sinemasına yansımaları hakkında açıklama yaptı.

Film eleştirmenliğinin yanı sıra senarist olan Talib, uluslararası hukuk ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanan Gazze'ye yönelik insan hakları ihlallerine, "direniş sineması" adıyla sinema sanatında yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sinemanın "cesarete" ihtiyacı var

Faslı sanatçı Talib'in sinema alanında birçok kitabı bulunuyor ve Fas'ta çeşitli enstitülerde sinema alanında dersler veriyor.

Talib, "(İsrail) ile normalleşmeyle birlikte Arap dünyasında Filistin meselesinin seyri değişti ve bu da sinemayı etkiledi." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz sinemasında özellikle Arap sinemasında normalleşme konusu gündemdeyken, Filistin meselesinin derinlikli, adil ve siyasi açıdan cesurca ele alınmasına ihtiyaç var."

Talib, Gazze için ateşkes isteyen dünya çapındaki üniversite hareketlerine ilişkin ise "ABD, Avrupa ve Japonya'daki üniversite hareketlerinin ardından Batı'da sinemanın bakış açısı da yeniden ele alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

1960'lar Filistin sineması direniş unsuru oldu

Sinemada Filistin meselesinin geçmişini anlatan Talib, İngiltere'nin Filistin'i işgalini ele alan Eyüp Nadi'nin "Görev Çağırıyor" adlı eserinin bu konuda çekilen ilk uzun metraj film olduğunu hatırlattı.

Talib, bu filmle birlikte Arap sinemasında Filistin meselesinin yükselişe geçtiğini, Filistinli sinemacıların Suriye'de bulunmasından ötürü ilk zamanlarda Filistin meselesinin Suriye sinemasında işlendiğini aktardı.

"Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), sinemanın farkına vardı. 1960'lı yıllardan itibaren silahlı direnişin yanı sıra sinemayla sanatla direnişe dahil oldu." diyen Talib, Filistin hakkındaki filmlere çeşitli örnekler verdi.

Talib, Irak, Suriye ve Mısır sinemasından "Aldatılanlar", "Güneşin Altındaki Adamlar", "Kefr Kasım" (1956'daki katliam) ve "Hepimiz Fedaiyiz" filmlerinin bu konudaki önemli eserler olduğunu kaydetti.

Filistin sinemasından Mişel Halfi ve Raşid Meşharavi gibi yönetmenlerin Filistin meselesini ele alan filmler konusunda öncü olduğunu vurgulayarak, son yıllarda ise yönetmenlerden Elya Suleyman ve Mai el-Masri'nin öne çıktığını ifade etti.

Sinemada Filistin'in ele alınması

Faslı eleştirmen, 1989'dan sonra meselenin farklı bir şekilde ele alındığına dikkati çekerek, "Filistinlilerin işgal nedeniyle yaşadığı günlük acıları aktaran, Filistin meselesini farklı şekilde ele alan Arap ve Filistin filmleri ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin davasının tanıtılmasında sinemanın büyük bir rolü olduğunu savunan Talib, filmlerde Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı çalışma hayatıyla ilgili sorunlar, her türlü engellemeler ve aşağılanmalara değinildiğini belirtti.

Talib, Fas'ta Filistin davasına sempatinin olduğuna işaret ederek, Filistin davasının ve bu konuyu ele alan filmlerin, Fas ve diğer Arap ülkelerindeki festivallerde de yerini aldığını dile getirdi.

Lina Soualem'in yönetmenliğini üstlendiği "Bye Bye Tiberias" belgesel filminin Fas'taki Uluslararası Marakeş Film Festivali'ne katıldığını hatırlatan Talib, direnişin bugün çok hassas bir noktaya ulaştığını ve direnişin rolünü yansıtan sinema filmlerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Arap sinemasının, hem Filistin halkına ve direnişe zafer kazandıracak şekilde hem de doğru ve objektif olarak Filistin davasının gücünü yeniden kazanması gerekiyor." ifadesini kullanan Talib, İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana İsrail ve ABD sinemasında Filistin imajının çarpıtılması nedeniyle Filistin karakterini ele almada büyük eksiklik yaşandığını söyledi.

İsrail lobisinin Filistin meselesine değinen filmlerle ilgili baskısı

Talib, bu sinemanın "Siyonist lobi" tarafından kontrol edildiğini, bu nedenle Filistin karakterinin "bir terörist ve Yahudileri öldürmek isteyen vahşi bir insan olarak tasvir edildiğini ve tüm filmlerde antisemitizmin ele alındığını" kaydetti.

Söz konusu lobinin, Filistin meselesiyle ilgili objektif bir şeyler ortaya koymak isteyen her Batılı film yapımcısının peşinde olduğunu belirten Talib, Arap sinemasının Filistin meselesini güçlü şekilde ele alma konusunda Batı'ya göre geri kalmasının nedeninin ise iddia edilenin aksine finansmanla ilgili olmadığını belirtti.

Talib, Filistin davasıyla ilgilenen Arap film yapımcıları ve senaristlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Tüm bunlar için cesaret ve ifade özgürlüğünün olması gerektiğini dile getiren Talib ayrıca uluslararası camiada ve Arap dünyasında, Gazze'de olup bitenler konusunda sessiz kalan sanat ve sinema dünyasındaki ünlülere boykot çağrılarını son derece önemli olarak niteledi.

"Filistin meselesinin de arasında olduğu Arap dünyasındaki önemli konuların tanıtılmasında sanat ve sinema büyük rol oynuyor." diyen Talib, Filistin davasıyla dayanışma mesajı vermeyen sanatsal ve kültürel etkinliklerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gazze Fas Sanat İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Sinema Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title