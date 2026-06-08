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Fas'ta düzenlenen 29. Fes Dünya Kutsal Müzik Festivali sona erdi

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Fas'ın Fes kentinde düzenlenen 29. Fes Dünya Kutsal Müzik Festivali'nin kapanışında Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu ile sanatçı Sami Yusuf sahne aldı. Festivalde Türkiye'yi temsil eden topluluk, kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Fas'ın Fes kentinde düzenlenen 29. Fes Dünya Kutsal Müzik Festivali'nin kapanış programında, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu ile sanatçı Sami Yusuf sahne aldı.

Bu yıl "Ustalığın ve Mirasın Koruyucuları" temasıyla gerçekleştirilen festivalin kapanış gecesinde, sanatçı Sami Yusuf ile sahne alan Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu gösteri sundu.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas'ın en prestijli kültür etkinliklerinden biri olan festivalde, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu'nun Türkiye'yi temsil etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Topluluğun hem festivalin açılış gösterisinde yer aldığını hem de kapanış gecesinde Sami Yusuf ile birlikte sahne aldığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz bir yandan kadim kültürümüzün uluslararası alandaki görünürlüğüne, diğer yandan ise Türkiye ile Fas arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladı. Bu bakımdan, bu önemli katılımı mümkün kılan festival organizatörlerine ve Konya Büyükşehir Belediyemize, diğer taraftan da izleyicileri büyüleyen topluluğumuza teşekkür ediyorum."

Dört gün süren festival kapsamında 4 farklı mekanda 18 konser ve gösteri düzenlendi.

Festivalde Türkiye, Hindistan, Fas, Filistin, Irak, İran, Azerbaycan, Mısır, Çin, Gana, Brezilya, Almanya ve Fransa'dan 160 sanatçı sahne aldı.

Ülkede 1994 yılından bu yana düzenlenen festival, Fas'ın ev sahipliği yaptığı en önemli uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım
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