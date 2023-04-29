Fas, Sudan'dan 154 vatandaşını daha tahliye etti

Fas, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 154 vatandaşını daha tahliye etti.

Fas, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 154 vatandaşını daha tahliye etti.

Fas haber ajansı MAP'ın haberine göre, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinden Royal Air Maroc uçağıyla tahliye edilen 154 Faslı, önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentine, ardından Tunus'a, sonra da ülkelerinin Kazablanka kentine vardı.

Fas'ın 154 vatandaşını tahliye ettiği son operasyonunun ardından Sudan'dan tahliye edilen Faslı sayısı 447'ye ulaştı.

Fas Dışişleri Bakanlığından 26 Nisan'da yapılan açıklamada, Sudan'dan 293 Fas vatandaşının tahliye edildiği belirtilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.