Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq, ülkesinin Ramazan Bayramı geleneklerini tanıttı (1)

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, "Fas halkına özgü olan şey, geleneklerimize gerçekten sıkı sıkıya bağlı olduğumuzdur. Bütün bunlar bayram gününün rutini, geleneğimizi yaşatmanın ve nesilden nesle aktarmanın çerçevesidir. Bu yüzden biz de sizler gibi geleneksel kıyafetler giyiyor ve geleneksel yemekleri sofralarımıza koymaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin kapılarını AA ekibine açan Lazreq, ülkesinin Ramazan Bayramı geleneklerini ve bu geleneklerin Türkiye ile benzerliklerini anlattı. Büyükelçinin eşi Nawal Bouchekkif Lazreq de kurulan kahvaltı sofrasında kendi elleriyle yaptığı bayrama özgü geleneksel Fas lezzetlerini tanıttı.

Büyükelçi, aileleriyle beraber kapılarını çalan elçilik mensuplarını tek tek kabul ederek bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından misafirler, özenle hazırlanan geleneksel kahvaltı sofrasında yerlerini aldı.

Lazreq, Fas ile Türkiye arasındaki tarihi bağların bilincinde olduğunu vurgulayarak, bu ilişkinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirtti.

Kovid-19 salgınının sonuna gelinmesiyle herkesin normal hayata dönmeye başladığını kaydeden Lazreq, Türkiye ile karşılıklı ziyaretler de dahil olmak üzere diplomatik faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.

Bayram, Kral'ın kıldırdığı bayram namazıyla başlıyor

Ülkesinin geleneklerine değinen Lazreq, Ramazan Bayramı'nın oruç tutan kişinin sevincine ve mutluluğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Lazreq, şöyle devam etti:

"Fas'ta da tüm Müslüman ülkelerde paylaşılan sevinç ve mutluluğu paylaşıyoruz. Fas'ta bugün, Majesteleri Kral 6. Muhammed'in sabahın erken saatlerinde kıldırdığı bayram namazı ile başlar. Bu, tüm Fas şehirlerinde bayramın başlayabileceğinin işaretidir. Tüm Fas vatandaşları bayram namazını kılmak için musallaya (namaz kılınabilen açık yer) giderler. Bu başlangıçtan sonra, aile üyeleri, arkadaşlar ve komşular arasında uzun bir ziyaret alışverişi geleneği başlar. Bir de bu günlerde özel olan bir şey var ki insanlar mutluluklarını ifade etmek için, özellikle küçükler için kıyafet alırlar."

"Fas halkına özgü olan şey, geleneklerimize gerçekten sıkı sıkıya bağlı olduğumuzdur"

Bayramda yeni aldıkları kıyafetleri giymeye özen gösterdiklerini aktaran Lazreq, "Fas halkına özgü olan şey, geleneklerimize gerçekten sıkı sıkıya bağlı olduğumuzdur. Bütün bunlar bayram gününün rutini, geleneğimizi yaşatmanın ve nesilden nesle aktarmanın çerçevesidir. Bu yüzden biz de sizler gibi geleneksel kıyafetler giyiyor ve geleneksel yemekleri sofralarımıza koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Lazreq, öte yandan, Türkiye ve Fas'ın İslam ümmetinin bir parçası olduğunu belirterek, iki ülkenin bayram geleneklerinde farklılıklardan çok benzerlikler olduğunu vurguladı.

"Fas'tan Türkiye'ye gelecek heyetlerin ikili iş birliğini geliştirmelerini bekliyoruz"

Büyükelçi, "Mayıs ortasından itibaren Fas'tan Türkiye'ye gelecek heyetlerin, ikili iş birliğimiz çerçevesinde çalışmalarına devam etmelerini ve iki millet arasındaki ikili iş birliğini geliştirmelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Lazreq, Fas'ta salgın sonrası yavaş yavaş normal hayata döndüklerini ve ramazan ayındaki buluşmaların yeniden başladığını dile getirerek, "Çünkü salgın döneminde bu kutsal günlerde bunun gibi özel masalar etrafında toplanmayı çok özledik. Böylece işler yavaş yavaş normale dönüyor ve herkes bu konuda heyecanlı." ifadesini kullandı.

Fas kültüründe yemek masasının aile ya da arkadaşların toplanma yeri olduğunu kaydeden Lazreq, salgın sonrasında da iftar sofralarında buluşma geleneğini sürdürdüklerinden emin olduklarını vurguladı.

Lazreq, bu yıl Fas'ta ramazanın önceki yıllara göre rahat geçtiğini belirterek, "İnsanlar ailelerini ziyaret edebildiler, özgürce alışveriş yapabildiler ve en önemlisi camilere giderek teravih, vakit ve cuma namazlarını kılabildiler. Aynı şekilde Ramazan Bayramı'nda da durum önceki yıllara göre gerçekten rahat. İnsanlar bayram ve ramazan geleneklerimizi gerçekten yaşayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fas, önümüzdeki turizm sezonunda milyonlarca turisti ağırlamak için elinden geleni yapıyor"

Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ülkesindeki turizmi olumlu etkileyeceğine işaret eden Lazreq, "Salgın nedeniyle sektöre 22 ay ara verildikten sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla Fas, önümüzdeki turizm sezonunda milyonlarca turisti ağırlamak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Lazreq, "Fas hükümeti, Fas için bu hayati olan sektörü teşvik etmek için bir dizi önlem aldı. Bunların arasında otel ve turizm işletmecileri gibi sektör profesyonelleri ve bu alanın çalışanları için salgın sırasında verilen 2000 MAD (Fas Dirhemi) mali yardımın genişletilmesi ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılanması gibi önlemleri bulabiliriz." şeklinde konuştu.

Geleneksel lezzetlerinin tanıtımı Büyükelçi'nin eşinden

Ülkesinin bayramdaki kahvaltı sofrasında günlük yiyeceklerin yanı sıra bayrama özgü lezzetlerin de yer aldığına dikkati çeken Lazreq, bunları tanıtması için sözü eşi Nawal Bouchekkif Lazreq'e verdi.

Nawal Bouchekkif Lazreq, Fas'a özgü hazırladığı yumurtalı konserve et yemeği olan "Khlii", Rabat'a özgü ekmek "Khoubz Mzawaq", bademli çorba "Harira bi louz", Fas çöreği "Isfanj" ve Argan yağlı badem sosu "Amlu"yu takdim etti.

Daha sonra birbirinden leziz tatları servise başlayan konuklar, kahvaltının yanında Fas'ın günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olan Etey çayını içmeyi de ihmal etmedi.

Büyükelçi Lazreq ve büyükelçilik mensupları, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.