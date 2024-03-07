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Faruk Özlü, Dünya Kadınlar Günü programında konuştu

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Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Programda kadınlara hitap eden Özlü, belediye başkanlığının siyasi bir görev olmadığını vurguladı ve kadınlardan siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak oy kullanmalarını istedi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına konuk oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda kadınlara hitap eden Özlü, belediye başkanlığının siyasi bir görev değil, insan odaklı bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde kadınlardan siyasi görüşlerini bir kenara bırakmalarını isteyen Özlü, "Kıymetli kardeşlerim, oy kullanmanın bir vebali var çünkü siz, vereceğiniz oylarla Düzce'nin gelecek 5 yılına karar vereceksiniz. Düzce'nin gelecek 5 yılı sizin vereceğiniz oylarla ya boşa giden bir 5 yıl olacak veya dolu dolu geçen bir 5 yıl olacak. Düzce iyiye mi gitmeli, kötüye mi? Bu kararı vereceğiniz adayların hangisi bu şehre daha fazla katkı sağlar? Kapasitesine bakın, ahlakına bakın. Düzce ile ilgili kararı siz vereceksiniz. O yüzden diyorum ki oy vermenin bir sorumluluğu var. Ben Düzce'de sağduyulu ve aklıselim insanlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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