'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Faruk Kılıç, Havza'da Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Faruk Kılıç, Havza'da Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Havza ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ve Havza Belediyesi'ni ziyaret ederek değerlendirme toplantıları yaptı ve yerel yönetimle bilgi alışverişinde bulundu.

Ak Parti Samsun İl Koordinatörü ve Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıç, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve parti yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada Kılıç başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yaptığı konuşmada Milletvekili Kılıç'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, ilçe yönetimi olarak her an sahada olduklarını söyledi.

Kılıç ise AK Parti teşkilatlarının her zaman saha olduğunu ifade ederek yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Değerlendirme toplantısına, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Milletvekili Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Havza Belediyesine geçerek burada Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

İkiz, Milletvekili Kılıç'a ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

Aslan 25. şampiyonluğa koşuyor! İşte Galatasaray'ın kutlama planı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.