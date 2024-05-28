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Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti

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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kılıç, Mardin'de ve Ankara'da sık sık parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki toplantı salonunda bir araya gelen Kılıç, Mardin'de de Ankara'da da sık sık parti teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Mardin ve ilçelerinde her şeyin en güzelini sunmanın derdinde olduklarını ifade eden Kılıç, "Sağlıktan ulaşıma, eğitimden tarıma ve turizme kadar her alanda hemşehrilerimizin yanında olmak, hizmetlerine koşmak ve Mardin için sürekli yenilenen projelerin onayını almak için uğraşıyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da toplantıda Artuklu ilçesinde yapımı devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, programlarını Kızıltepe ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürerek tamamladıklarını söyledi.

Toplantıya, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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