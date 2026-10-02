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Fars'a göre Hürmüz Boğazı'nda 2,5 milyon varil kapasiteli tanker vurulup alev aldı

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Fars'a göre Hürmüz Boğazı'nda 2,5 milyon varil kapasiteli tanker vurulup alev aldı
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2,5 milyon varil kapasiteli bir süper tanker vurularak alev aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları olayı doğruladı, mürettebatın güvende olduğu ancak hasar ve çevresel etkilerin bilinmediği bildirildi.

TAHRAN, 2 Ekim (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde bir süper tanker vurularak alev aldı. Tankerin, geçişe izin verilmeyen bir güzergahı kullanarak boğazdan geçtiği ve "kuralları ihlal ettiği" belirtildi.

Perşembe gecesi yayımlanan habere göre, 2,5 milyon varil kapasiteli petrol tankeri, Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vuruldu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları da aynı gece internet sitesinde yayımladığı açıklamayla olayı doğruladı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, açıklamasında, " Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tankerin, kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ve bunun sonucunda tankerde yangın çıktığına dair üçüncü bir kaynaktan ihbar aldık. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Hasarın boyutu ve çevresel etkileri şu aşamada bilinmiyor" ifadelerine yer verdi.

Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinden sorumlu kurumu Basra Körfezi Boğaz İdaresi'ne dayandırdığı haberinde, son günlerde boğazda birden fazla petrol tankerinin vurulduğunu, son vurulan üç tankerin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu ya da BAE tarafından kiralanarak işletildiğini aktardı.

İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği ortak saldırıların ardından 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini sıkılaştıran İran, İsrail ve ABD'ye ait veya bu ülkelerle bağlantılı gemilerin güvenli geçişini engellemeye başladı.

Kaynak: Xinhua
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