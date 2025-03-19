Fahrettin Altun'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaların ardından iftira kampanyalarının devreye girdiği söyledi.

"SORUŞTURMALARIN SELAMETİNE HALEL GETİRME ÇABASI"

Altun, paylaşımında şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HUKUKUNU KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız. Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

"BAĞIMSIZ YARGININ VERECEĞİ HER TÜRLÜ KARARIN TÜM KESİMLERCE SAYGIYLA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCEMİZİ YİNELİYORUZ"

Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte 'yolsuzluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, 'kent uzlaşısı' nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.