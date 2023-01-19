Fahrettin Altun, dünyaca ünlü derginin skandal kapağına sert çıktı: Sizi kim ciddiye alsın?

The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı haberine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan gazeteciliği "ucuz propaganda ve dezenformasyon" olarak değerlendirdi. Altun, "Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?" diye konuştu.

The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı haberine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, The Economist'in Türkiye hakkındaki yazıları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEZENFORMASYONA DAYALI SAHTE GAZETECİLİK"

"Yine başladılar!" diyen Altun "The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"SİZİ KİM CİDDİYE ALSIN?"

Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini vurgulayan Altun "Siyasi sistemimiz, halkımızın demokrasimizi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?" diye konuştu.

"ÇOK CANLI DEMOKRASİMİZ VAR"

Türkiye'nin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğine dikkat çeken Altun "Ülkemiz gerçek anlamda demokratik siyasete sahiptir. Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı." dedi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi kapağına Türkiye'deki seçimleri taşıdı. Derginin kapağında "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu üzerine özel haber" ifadesi yer aldı. Kapak görselinde de Türk bayrağındaki hilalle Erdoğan'ın profili üst üste bindirildi.

Türkiye'nin "giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimi altında felaketin eşiğinde olduğu" ifadelerine yer verilen haberde "Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın tutumu bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir" denildi.

İşte The Economist'ın skandal kapağı;