Fahrettin Altun'dan İsmail Saymaz'ın 'Erdoğan'ı çok kızdırmış' iddiasına yanıt: Bu dedikodular külliyen yalan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Erdoğan'ı çok kızdırmış" iddiasına yanıt verdi. Gazeteciliğin etik kuralları olduğunu belirten Altun, "Bugün ne yazık ki sözde 'siyasal muhalefet' uğruna birçok medya kuruluşu habercilik yerine dedikoduculuk yapmakta, sözüm ona kulis haberciliği adı altında yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturmaktadır. Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı, bir nedenle Fahrettin Altun'a çok öfkelenmiş. Hatta iddia o ki, Cumhurbaşkanı'nın emri ve talimatı üzerine tarifeli uçakla Fahrettin Altun geri gönderilmiş" sözlerine yanıt verdi. Altun, kulis haberciliği altında dedikoduculuk yapıldığını ve iftiralar atıldığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"Doğru ve güvenilir haberciliğin tüm dünyada kabul görmüş temel gereklilikleri vardır. Bir haberin en başta 'Ne? Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl? Kim?' sorularına cevap veren 5N1K kuralına uygun olması gerekmektedir. Bu kural, üniversitelerde gazeteciliğin ilk dersinde öğretilir. Gazeteci, bir haber yaparken bu soruları sormalı, bu soruların cevaplarına haberinde yer vermeli ve mutlak surette habere konu şahıslardan konu hakkındaki bilgilerini sormalıdır. Bunlar haberciliğin, gazeteciliğin olmazsa olmazlarıdır.

"YALAN, İFTİRA VE PALAVRALARA ZEMİN OLUŞTURMAKTA"

Bugün ne yazık ki sözde 'siyasal muhalefet' uğruna birçok medya kuruluşu habercilik yerine dedikoduculuk yapmakta, sözüm ona kulis haberciliği adı altında, belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturmaktadır.

"DEDİKODULAR KÜLLİYEN YALANDI"

Gazeteciliğin güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyen dedikodu ve dedikoducular, bugün medya etiği ve basın ahlakı açısından ciddi bir sorun haline gelmiş durumdadır. Gazeteciliğin haysiyetini korumak için bu sorun ortadan kaldırılmalıdır. Yalana, dedikoduya, çarpıtmalara tevessül edenler için meslek ilkeleri hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak toplumun haber alma hakkı ancak ve ancak doğrulukla yapılan habercilikle eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanabilir. Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasi ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda tarihi adımlar atmış, ülkemizi bölgesel bir güce, küresel bir aktöre dönüştürmüştür. Bu süreçte kendisiyle beraber çalışmak, onun hizmetinde olmak bizim için büyük bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda, hakikatin yaşaması, doğrunun yalana galip gelmesi ve dedikoduların iletişim alanını kirletmemesi için mücadeleye devam edeceğiz."