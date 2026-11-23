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Medine Müdafaası'nın kahramanı, "Çöl Kaplanı" unvanıyla tarihe geçen Fahreddin Paşa için vefatının 78. yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Şehitlik ve Mirasları Araştırma Kulübü (BÜŞMAK) tarafından Albert Long Hall Kültür Merkezi'ndeki konferansa, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve senarist Ozan Bodur konuşmacı olarak katıldı.

Afyoncu ve Bodur, konferans öncesinde Fahreddin Paşa'nın askerlik hayatı, Medine Müdafaası, kutsal emanetlerin İstanbul'a nakledilmesi ve sonraki yıllarda üstlendiği görevlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Afyoncu, Fahreddin Paşa'nın Rusçuklu olduğunu aktararak, Osmanlı Devleti'nin geniş coğrafyasında farklı şehirlerde doğan insanların imparatorluğun ortak birikimini meydana getirdiğini belirtti.

Fahreddin Paşa'nın 1891'de kurmay subay olarak mezun olduğunu, ardından çeşitli savaşlarda görev aldığını anlatan Afyoncu, Şerif Hüseyin'in isyan etme ihtimali üzerine Medine'ye gönderildiğini dile getirdi.

Onu tarihe geçiren en önemli özelliğinin Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Medine'yi savunması olduğuna dikkati çeken Afyoncu, "Birçok başarılı komutanımız var ama Peygamber'in mezarının bulunduğu, İslamiyet'in en önemli yerlerinden birisini müdafaa etmesi ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına rağmen 72 gün daha Medine'yi vermemesi onu farklı kılıyor. Çünkü Peygamber'in mezarını bırakmak istemiyor." diye konuştu.

Fahreddin Paşa'nın bu tutumunun askeri emirleri yerine getirmemesi bakımından değerlendirildiğinde farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan Afyoncu, onun peygamber sevgisi nedeniyle teslim emrine uymadığının altını çizdi.

Prof. Dr. Afyoncu, Medine Müdafaası'nın Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu, aynı dönemde Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü kurtarmak için harekete geçtiğini, Fahreddin Paşa'nın ise Mondros Mütarekesi'ne rağmen Medine'yi teslim etmediğini anlattı.

Kutsal emanetlerin sevki

Fahreddin Paşa'nın Medine'den İstanbul'a gönderdiği kutsal emanetlerin de önemli bir miras olduğunu aktaran Afyoncu, Osmanlı padişahları, devlet adamları, paşalar ve ulema tarafından Mekke ile Medine'ye çok sayıda değerli yazma ve eşya gönderildiğini belirtti.

Merkezi hükümetin, kutsal emanetlerin isyancıların veya İngilizlerin eline geçmesini önlemek amacıyla İstanbul'a nakledilmesini istediğini kaydeden Afyoncu, Fahreddin Paşa'nın bu süreçte 745 parça kutsal emanet ve hediyenin sevkini organize ettiğini söyledi.

Bu parçaların yaklaşık 500'ünün yazma eserlerden oluştuğunu dile getiren Afyoncu, emanetlerin kayıt altına alınarak sayımının yapıldığını, bugün Topkapı Sarayı'ndaki Kutsal Emanetler Dairesi ile sarayın kütüphanesinde muhafaza edildiğini ifade etti.

Rektör Afyoncu, Fahreddin Paşa'nın fotoğrafçılıkla da ilgilendiğini, görev yaptığı farklı bölgelerde çektiği fotoğraflarla önemli bir arşiv bıraktığını dile getirdi.

Onun Anadolu'da, Medine'de ve başka coğrafyalarda çektiği fotoğrafların, o dönemin şehirlerini ve yaşamını belgeleyen değerli bir koleksiyon oluşturduğunu, Fahreddin Paşa'nın esir düşmesinin ardından Malta'ya gönderildiğine, gıyabında Nemrut Mustafa Paşa Divanı'nda idama mahkum edildiğine işaret eden Afyoncu, Ankara Hükümeti tarafından kurtarılan Paşa'nın Afganistan'a büyükelçi olarak gönderildiğini, yurda döndükten sonra Askeri Yargıtay'da görev yaptığını ve 1948'de hayatını kaybettiğini anlattı.

"Türk tarihinde ilk kez 'Mehmetçik' diyen kişi Fahreddin Paşa"

Senarist Bodur ise Fahreddin Paşa'nın hayatının film veya dizi olarak anlatılması halinde hikayenin merkezine Hazreti Muhammed'e, ailesine ve ashabına duyduğu sevginin yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bodur, onun bu hassasiyetinin aile hayatında da görülebildiğini, Paşa'nın erkek çocuklarının ön isimlerinin Mehmet, kız çocuklarının ön isimlerinin ise Fatıma olduğunu anlattı.

Fahreddin Paşa'nın askerlerine "Mehmetçik" diye hitap etmesinin de bu sevginin bir yansıması olduğuna dikkati çeken Bodur, "Türk tarihinde ilk kez 'Mehmetçik' diyen kişi Fahreddin Paşa'nın kendisidir. Bugün askerimizi Mehmetçik olarak isimlendirebilmemiz, Hazreti Peygamber'in kabrini savunduğu için kendi askerlerini 'küçük Muhammedler' olarak görüp askerine 'Mehmetçik' diyen Fahreddin Paşa sayesindedir." diye konuştu.

Medine Müdafaası'nın özellikle son 72 gününün sinema veya dizi anlatımında belirleyici olması gerektiğini vurgulayan Bodur, bu dönemde şehrin dış dünyayla bağlantısının kesildiğini, askerlerin açlık ve hastalıkla mücadele ettiğinin altını çizdi.

Bodur, Medine Müdafaası sırasında dizanteri nedeniyle 2 bin, iskorbüt nedeniyle 550 askerin hayatını kaybettiğini aktararak, mücadelenin zorlu şartlarının da anlatılması gerektiğini kaydetti.

Fahreddin Paşa'nın verdiği mücadelenin yalnızca bir askerlik ve kahramanlık hikayesi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bodur, gençlerin bu süreçten birlik ve beraberlik dersi çıkarmasının önemini anlattı.

Bodur, Medine Müdafaası'nda Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden güçlerle Arap toplumlarının tamamının birbirinden ayrılması gerektiğine işaret ederek, Fahreddin Paşa'nın yanında yer alan Arap aşiretlerine ve Osmanlı'yla işbirliği yapan isimlere dikkati çekti.

Bu hikayenin farklı dillerde yayımlanması ve başka ülkelerdeki çocuklara da ulaştırılması gerektiğini dile getiren Bodur, Medine Müdafaası'nın İslam dünyasının birlik ve beraberliğine ilişkin önemli mesajlar barındırdığını söyledi.

Fuaye alanında Fahreddin Paşa'nın hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin de açıldığı programa Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA