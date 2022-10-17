Faciadan 3 gün önce bir araya gelmişler! 28 madencinin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 41 madencimiz hayatını kaybederken, işçilerden 28'inin faciadan 3 gün önce bir programda buluştukları o gün yapılan fotoğraf paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Müessesesi'nde meydana gelen grizu patlamasında 41 maden işçisi hayatını kaybetti.

28 İŞÇİNİN İSİMLERİ YER ALDI

Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi. 3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, "Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya" yer aldı.