Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
 - Güncelleme:
Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

Taliban hükümeti Haber Ajansı (Bakhtar), Facebook'un, Bakhtar'ın resmi hesabını kapattığı açıkladı.

Bakhtar'ın, Facebook'un tüm kurallarına uygun yayın yaptığı kaydedilen açıklamada, amaçlarının net ve kapsayıcı bilgileri okurlarına ulaştırmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un aldığı bu kararın Afganları basın özgürlüğü hakkından mahrum bırakmak olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan hükümet televizyon kanalı Başkanı Ahmadullah Vasik, Facebook tarafından nedensiz şekilde RTA televizyon kanalına ait Farsça ve Peştuca hesaplarının kapatıldığını ve bu kararın basın özgürlüğü yasasına aykırı olduğunu söyledi.

RTA'nın Afgan halkının sesi olduğunu vurgulayan Vasik, Facebook idaresinin kapattığı hesapları yeniden açmasını istediklerini belirtti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan Facebook Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title