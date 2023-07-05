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Fabrikada patlama: 2 yaralı

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Ankara'da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı. Patlamanın sonucunda çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. Yaralanan işçilere olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale ederken alınan bilgiye göre yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrikada patlama: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada kimyasal tepkime sonucunda patlama meydana geldi. Patlamanın sonucunda çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerine sevk edilen 112 ekipleri müdahale ederken alınan bilgiye göre yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - Güncel

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