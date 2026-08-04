Çanakkale'de orman yangınına müdahale sürüyor

(ÇANAKKALE) - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler ve 4 itfaiye aracının da aralarında bulunduğu toplam 53 araç ile 161 personelin görev yaptığı bildirildi.

Yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun bulunmadığı ve yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA