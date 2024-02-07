Ezine'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 42 Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde durdurulan araçta 42 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi H.G. yakalandı. H.G.'nin eski uzman çavuş olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, göçmenleri Midilli'ye geçirmek için kişi başına 1500 dolara anlaştığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında göçmen kaçakçılığa Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkisinde çalışma yaptı. Ekiplerce durdurulan 20 D 2642 plakalı araçta 42 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi H.G. yakalandı. Jandarmada ifadesi alınan H.G.'nin eski uzman çavuş olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.G.'nin ayrıca kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek için kişi başına 1500 dolara anlaştığı belirlendi.