Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada aranan firari sanık Muğla'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada aranan firari sanık Muğla'da yakalandı.

Ezgi Apartmanı davası kapsamında aranan Ertan Danacı, Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonla kaldığı villada yakalandı.

Danacı'nın Kahramanmaraş'a götürüldüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, binada faaliyet gösteren pastanedeki tadilatı organize eden firari sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.