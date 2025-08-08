Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye finali, Samsun'da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Büyük Cami'de düzenlenen programda, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın 1986 yılından beri icra edildiğini belirtti.

Kondi, "Her dinin ve o dine inananların birtakım sembolleri, alametleri ve ayırıcı özellikleri olagelmiştir. İşte Ezan-ı Muhammedi de Allah indinde tek ve yegane din olan İslam'ın inanlarının en önemli sembollerinden biridir. Ezan-ı Muhammedi, bir beldenin ve şehrin Müslüman oluşunun ilanıdır." dedi.

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır ise yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yarışma, ifade ettiği manayla alemi kuşatan Ezan-ı Muhammedi'nin en güzel şekilde okunması gayretinin bir neticesidir. Günde 5 defa gök kubbede yankılanan ezan, Allah ve resulünden tüm insanlığa yönelik ilahi bir çağrı ve davettir. Allah'ın varlığı ve birliği, Hazreti Muhammed Mustafa'nın onun elçisi olduğu, asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini bize haykırmaktadır. Namazın en önemli kurtuluş olduğunu ezan bizlere ifade etmektedir. Dolayısıyla hakikatin çağrısını belleklerimize nakşeden ezan, ebediyete kadar lafzı ve manasıyla yeryüzünde yankılanmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada, komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu Ordu'nun İkizce ilçesinden Emin Çılgın birinci, Adana'nın Seyhan ilçesinden Faruk Güzel ikinci, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden Nurullah Duman üçüncü oldu.